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Складские комплексы в поселке Быково и г.Ногинске "Мирада" - это ответственное хранение любых грузов и товаров. Приглашаем женщин и мужчин на работу в складе А класса!. График работы: ВАХТА 45 или 60 смен с 09.00 до 21.00. Выходные предоставляются. Ставка - 120 р./час, далее сдельная работа. Теплый склад. Оформление по ТК РФ. Проживание в гостинице за счет работодателя. От гостиницы 10 минут пешком. Выплата зарплаты строго без задержек несколько раз за период работы. Выплата аванса: еженедельно 1000 руб. Обязанности: Работа со сканером. Приемка товара, распределение по местам хранения, маркировка, упаковка. Погрузо-разгрузочные работы, работа на прессе, уборка отработ...