Предлагаем работу ❗ 🔻 Расклейка объявлений на входные двери подъездов жилых домов, не заходя в подъезд. Делать фото отчет о проделанной работе
Требования: 🔻 Активные ,трудолюбивые❗ 🔻Главное желание двигаться(Движение -это жизнь❗)
Складские комплексы в поселке Быково и г.Ногинске "Мирада" - это ответственное хранение любых грузов и товаров.
Приглашаем женщин и мужчин на работу в складе А класса!.
График работы: ВАХТА 45 или 60 смен с 09.00 до 21.00. Выходные предоставляются.
Ставка - 120 р./час, далее сдельная работа.
Теплый склад.
Оформление по ТК РФ.
Проживание в гостинице за счет работодателя.
От гостиницы 10 минут пешком.
Выплата зарплаты строго без задержек несколько раз за период работы.
Выплата аванса: еженедельно 1000 руб.
Обязанности:
Работа со сканером.
Приемка товара, распределение по местам хранения, маркировка, упаковка. Погрузо-разгрузочные работы, работа на прессе, уборка отработ...
На склад интернет-магазин LAMODA, п. Быково, Раменский р-н, требуются комплектовщики График работы: 5/2, 6/1, 7/0, ЛИБО вахтовый метод работы (30/45/60/120) Смены по 12 часов, день/ночь (с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00), стажировка - 1 день. Перерыв на обед 1 час, каждые 2 часа по 10 мин перерыв. Ставка за смену фиксированная ...
Должность: Педагог дополнительного образования (программирование)
Обязанности:
- проводить занятия с применением методических материалов и приемов Алгоритмики; - создавать и поддерживать атмосферу дружеской командной работы среди учеников;
Крупное рекламное агентство набирает промоутеров для работы в Лыткарино ! Большое количество заказов от партнёров обеспечит вас работой на 365 дней в году! Расклейка объявлений на входные двери подъездов жилых домов, не заходя в подъезд. Делать фото отчет о проделанной работе Наши преимущества : ✅ Работать в Лыткарино ✅ Гражданс...
ТД Нефтьмагистраль приглашает на работу на должность Заправщика АЗС. Официальное оформление, оплачиваемое обучение, бесплатное оформление медицинской книжки, корпоративная униформа. Обязанности: заправка автомобилей, уборка прилегающей территории (по необходимости). Графики работы: сутки/3, сутки/2. Заработная плата состоит из ставки за сутки и чаевых.