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Сушист
от 1 800 ₽ до 2 100 ₽ за смену
Нужен сушист в трактир. За подробностями пишите.Помощь в проживании
ООО Раменье Трейдинг
Московская область, Константиново, 8 Новая улица
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Расклейщик
от 50 000 ₽ до 55 000 ₽ за месяц
Предлагаем работу ❗ 🔻 Расклейка объявлений на входные двери подъездов жилых домов, не заходя в подъезд. Делать фото отчет о проделанной работе Требования: 🔻 Активные ,трудолюбивые❗ 🔻Главное желание двигаться(Движение -это жизнь❗)
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Без опыта работы
Неполный день
Можно до 18 лет
Подработка
Доступно
Медиа Групп
Московская обл, г Жуковский, ул Московская
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Вакансия дня
Работник склада
от 45 000 ₽ за месяц
Складские комплексы в поселке Быково и г.Ногинске "Мирада" - это ответственное хранение любых грузов и товаров. Приглашаем женщин и мужчин на работу в складе А класса!. График работы: ВАХТА 45 или 60 смен с 09.00 до 21.00. Выходные предоставляются. Ставка - 120 р./час, далее сдельная работа. Теплый склад. Оформление по ТК РФ. Проживание в гостинице за счет работодателя. От гостиницы 10 минут пешком. Выплата зарплаты строго без задержек несколько раз за период работы. Выплата аванса: еженедельно 1000 руб. Обязанности: Работа со сканером. Приемка товара, распределение по местам хранения, маркировка, упаковка. Погрузо-разгрузочные работы, работа на прессе, уборка отработ...
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Без опыта работы
Вахтовый метод
ООО "Мирада-Л"
Московская обл, г Раменское, рп Быково, ул Верхняя, д 1 к л
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Срочная вакансия
Кладовщик
от 44 000 ₽ за месяц
Обязанности: Разгрузка, размещение, комплектация, отгрузка товара на складе; Работа с внутренней системой учета данных; Участие в инвентаризации. Требования:
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Без опыта работы
OZON
Московская обл, г Люберцы, рп Октябрьский, ул Ленина, д 47
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Сборщик-комплектовщик
от 50 000 ₽ до 65 000 ₽ за месяц
На склад интернет-магазин LAMODA, п. Быково, Раменский р-н, требуются комплектовщики График работы: 5/2, 6/1, 7/0, ЛИБО вахтовый метод работы (30/45/60/120) Смены по 12 часов, день/ночь (с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00), стажировка - 1 день. Перерыв на обед 1 час, каждые 2 часа по 10 мин перерыв. Ставка за смену фиксированная ...
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Без опыта работы
Вахтовый метод
Сберперсонал
Московская обл, г Раменское, рп Быково
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Комплектовщик
от 35 000 ₽ до 45 000 ₽ за месяц
Сбор заказов по накладной Оплата труда сдельная, за смену выходит от 1500р График работы свободный, в неделю минимум 2 смены Смены с 8-20, с 20-8 Еженедельные выплаты на карту
Без опыта работы
Подработка
JOBTIME
Московская обл, г Раменское, рп Быково
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Педагог
от 30 000 ₽ до 100 000 ₽ за месяц
Должность: Педагог дополнительного образования (программирование) Обязанности: - проводить занятия с применением методических материалов и приемов Алгоритмики; - создавать и поддерживать атмосферу дружеской командной работы среди учеников;
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Без опыта работы
Неполный день
"Алгоритмика"
Московская область, Жуковский, Пушкина улица
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Столяр
от 40 000 ₽ за месяц
Требуется столяр .Изготовление деревянной игрушки.Знание станков.РАБОТА СДЕЛЬНАЯ!!!
Вахтовый метод
Деревянные игрушки
Московская область, город Жуковский, улица Молодёжная, 31
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Расклейщик
от 55 000 ₽ до 60 000 ₽ за месяц
Крупное рекламное агентство набирает промоутеров для работы в Лыткарино ! Большое количество заказов от партнёров обеспечит вас работой на 365 дней в году! Расклейка объявлений на входные двери подъездов жилых домов, не заходя в подъезд. Делать фото отчет о проделанной работе Наши преимущества : ✅ Работать в Лыткарино ✅ Гражданс...
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Без опыта работы
Неполный день
Можно до 18 лет
Подработка
Доступно
ИП Насунова Е.С.
Московская обл, г Лыткарино, ул Базяева
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Вакансия дня
Заправщик
Зарплата не указана
ТД Нефтьмагистраль приглашает на работу на должность Заправщика АЗС. Официальное оформление, оплачиваемое обучение, бесплатное оформление медицинской книжки, корпоративная униформа. Обязанности: заправка автомобилей, уборка прилегающей территории (по необходимости). Графики работы: сутки/3, сутки/2. Заработная плата состоит из ставки за сутки и чаевых.
Без опыта работы
ТД Нефтьмагистраль
Московская обл, Ленинский р-н, деревня Мисайлово
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Оператор конвейерной ленты
от 35 000 ₽ до 70 000 ₽ за месяц
Требуется оператор конвейерной линии на склад интернет-магазина одежды. Заработная плата почасовая, сдельная. Проживание - бесплатно. Питание (комплексный обед) -бесплатно.
Без опыта работы
Вахтовый метод
МК Немезида
Московская обл, Раменский р-н, село Быково
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Менеджер по продажам
от 40 000 ₽ за месяц
В салон Теле 2 требуется менеджер по продажам! Обязанности: консультирование,обслуживание клиентов, активные продажи ассортимента салона, ведение отчётности, работа с кассой. Карьерный рост! 5/2 2/2
Без опыта работы
Теле 2
Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Советская, д. 1А
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